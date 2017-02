Confiante, técnico Hemerson Maria diz: 'Time vai crescer de produção'

10:28 · 03.02.2017 / atualizado às 11:33

O Fortaleza alcançou uma importante vitória nessa quinta-feira (2), ao bater o Maranguape por 4 a 0 no Castelão. O técnico Hemerson Maria, em entrevista à TVDN, comentou a postura da equipe na partida e sobre o processo de evolução do grupo no decorrer da temporada.

"Estamos felizes com o resultado, mas temos muito trabalho pela frente. A equipe está evoluindo e os jogadores que chegaram, vamos procurar a melhor forma para que eles entrem na equipe e agreguem valor técnico para que o Fortaleza continue no caminho das vitórias", declarou Hemerson Maria.

Perguntado se o time do Leão do Pici está com a cara do técnico, Hemerson diz: "A equipe está melhorando. Todo começo é difícil. Houve uma grande reformulação e aos poucos, com melhor preparo físico e melhor entrosamento o time vai crescer de produção e devolver o futebol que todo mundo gosta".

O Tricolor de Aço volta a campo no domingo, às 16h, contra o Altos-PI, no estádio Lindolfo Moreira, em Teresina. A partida será válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.