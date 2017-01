Conca desembarca no Rio com festa da torcida do Flamengo em aeroporto; confira o vídeo

10:16 · 09.01.2017 por Estadão Conteúdo

Conca teria sido contratado com um salário mensal estimado em cerca de R$ 2 milhões ( Foto: Divulgação )

Novo reforço do Flamengo, o argentino Darío Conca desembarcou nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. O jogador foi recebido com festa por cerca de 200 rubro-negros que o esperavam enquanto entoavam cantos tradicionais.

O meia de 33 anos passou rapidamente pelo saguão do aeroporto vestindo a camisa do programa sócio-torcedor do Flamengo e se mostrou bastante tímido. Sem falar com os jornalistas, o jogador que anteriormente se tornou ídolo do rival Fluminense, pelo qual foi campeão brasileira em 2010, apenas acenou para os torcedores que faziam uma enorme festa.

Se recuperando de uma cirurgia no joelho, a expectativa é a de que o meio-campista esteja com condições de jogo apenas entre abril e maio deste ano. Nesta quarta-feira, porém, ele já se junta ao restante do elenco flamenguista no Ninho do Urubu, onde será oficialmente apresentado como reforço.

Emprestado por uma temporada pelo Shanghai SIPG, da China, Conca teria sido contratado com um salário mensal estimado em cerca de R$ 2 milhões. O Flamengo, entretanto, será responsável por parte dos vencimentos, e só começaria a pagar sua fatia do salário quando o atleta começar a jogar.

Confira o vídeo: