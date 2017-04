Começa a venda de ingressos para partida entre Fortaleza e Ferroviário

11:36 · 06.04.2017 / atualizado às 11:42

Ferroviário venceu o primeiro jogo das semifinais por 2 a 0 ( Foto: JL Rosa )

Começou na manhã desta quinta-feira (6), a venda de ingressos para a partida entre Fortaleza e Ferroviário, no próximo domingo (9), às 16h, na Arena Castelão. A partida será a segunda da semifinal. Para sobreviver na eliminatória, o Tricolor do Pici precisa, pelo menos, empatar para forçar um terceiro jogo. Uma vitória simples garante a classificação do Tubarão da Barra à final.

Os ingressos estão sendo vendidos na sede do Leão e nas lojas oficiais do clube, com valores diferentes para cada setor: superior inteira R$ 30, meia R$ 15; inferior inteira R$ 60, R$ 30; setor premium R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. As gratuidades para crianças menores de 12 anos, Policiais Civis, Policiais Militares, Policiais Federais e idosos serão entregues na sexta-feira, no estádio Alcides Santos, das 9h às 17h.

Confira os pontos de vendas:

- Estádio Alcides Santos (Av. Senador Fernandes Távora, 200 – Pici) - Tel: 3496-2846

- Loja do Sócio Torcedor (Av. Barão de Studart, 2550 – Loja 2 – Joaquim Távora) - Tel: 3055-1918

- Leão 1918 (Avenida Sargentino Hermínio, 3100 - Shopping RioMar Kennedy) - Tel: 3287-7149 e 99825-9224

- Leão Shop (Avenida Washington Soares, 1360 - Shopping Iguatemi 2º piso) - Tel: 3111-4747

- Loja Tricolaço 1 (Av. Bezerra de Menezes, 1548 – Loja 10 – São Gerardo) - Tel: 3223-4707

- Loja Tricolaço 2 (Rua Pedro Borges, 143 – Loja 13 – Shopping Lisbonense- Centro) - Tel: 3231-6349

- Loja Tricolaço 3 (Av. Dom Luis, 500 - Shopping Aldeota - Piso L0 - Lojas 7 e 8) - Tel: 3458-1636

- Lojão do Fortaleza (Av. dos Expedicionários, 3416 – Loja 04 – Benfica) - Tel: 3214-2579

- Loja Caldeirão (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu - Shopping Riomar) - Tel: 3223-5944

- Amor Eterno (Shopping dos Fabricantes II - Rua Senador Pompeu, 814 - Centro) - Tel: 3212-0715

- Leão Store (Estacionamento do Shopping Benfica - Avenida Carapinima, 2200 - Benfica) - Tel: 3223-5979

- Estádio Soccer Store (Shopping Benfica - Avenida Carapinima, 2200 - Benfica) - Tel: 3016-9228