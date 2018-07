Começa a venda de ingressos para Ceará x Sport pela Série A

10:31 · 11.07.2018 / atualizado às 10:51

A venda de ingressos para a partida entre Ceará e Sport/PE, válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, começaram na manhã desta quarta-feira (11) em todas as lojas oficiais do clube. A diretoria alvinegra disponibilizou apenas 4 mil bilhetes para a comercialização, sendo os demais espaços reservados apenas para o sócio torcedor. No caso dos visitantes, a compra só acontece a partir da próxima terça (17), na Bilheteria Amarela do Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza.

O jogo, que acontece na próxima quarta-feira (18), às 19h30, no PV, é importante para as pretensões do Vovô, que segue sem vencer na elite do futebol brasileiro, ocupando a lanterna do certame com apenas cinco pontos somados em 36 disputados.

Já o time pernambuco chega em solo cearense buscando uma vaga no G4 da competição. Na 7ª posição, com 19 pontos conquistados, o Leão da Ilha do Retiro está há três pontos do Internacional, quarto colocado da Série A. Confira acessos, valores e informações adicionais para a partida.

Torcida do Ceará:

- Arquibancada Torcida do Ceara (Setor Laranja) - R$ 50,00 / R$ 25,00;

- Arquibancada Torcida do Ceará (Setor Azul) - Entrada exclusiva do Sócio Torcedor;

- Cadeira Social (Torcida do Ceará) - Exclusivo para Sócio Torcedor.

Torcida vistiante:

- Arquibancada Torcida Visitante (Setor Amarelo) - R$ 80,00 / R$ 40,00;

Acessos:

- Acesso pelo Setor Laranja (Rua Paulino Nogueira);

- Acesso pelo Setor Azul e Cadeiras Sociais (ambos pela Rua Marechal Deodoro).

Setorização do estádio

Respeitando a portaria do Ministério dos Esportes que obriga a setorização do estádio, o torcedor que for ao Presidente Vargas deve previamente escolher um setor para assistir ao jogo, não sendo permitida a passagem da área escolhida para outro local do PV.

Condições legais da meia-entrada (LEI Nº 12.933 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013)

O benefício da meia-entrada é assegurado em 40% do total de ingressos disponíveis para cada jogo. A porcentagem será feita por setor, ou seja, cada espaço com ingressos disponíveis terá esse percentual de bilhetes, sempre respeitando o total de bilhetes disponíveis.

Gratuidades

As gratuidades infantis são LIMITADAS para crianças com 12 anos incompletos. O responsável pelo menor deverá comparecer em uma das Lojas Oficiais (exceto a filial do Centro), portando qualquer documento que comprove a idade da criança. Além disso, o responsável deverá garantir também sua entrada para a partida.

As gratuidades para idosos (a partir de 60 anos) e militares também são limitadas, sendo entregues na terça-feira (17), a partir das 10 horas, na bilheteria amarela do Estádio Presidente Vargas.

Pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping – Maracanaú/CE.