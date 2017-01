Com zagueiro Neto, Chapecoense se reapresenta para temporada 2017

09:29 · 06.01.2017

Neto conversou com os jogadores e funcionários do clube ( Foto: Reprodução )

O zagueiro Neto, um dos seis sobreviventes do desastre aéreo na Colômbia, se reapresentou nesta sexta-feira (6) com os demais atletas à Chapecoense para a temporada 2017.

Neto chegou às dependências do clube de moletas e foi aplaudido durante a apresentação. O atleta ainda não tem previsão de quando retornará aos gramados.

Neto foi uo último a ser resgatado com vida do acidente com o avião da Lamia. Além dele, só outros dois jogadores sobreviveram: o goleiro Follmann e o lateral Alan Ruschel. Ruschel deve voltar aos gramados em 2017, mas Follmann acabou perdendo uma perna no acidente.

Confira o elenco da Chapecoense para a temporada 2017:

Goleiros: Elias (ex -Juventude), Luiz Felipe (Base)

Zagueiros: Zeballos (ex-DefensorURU), Grolli (ex- Ponte Preta), Luiz Otávio (ex- Luverdense), Fabricio Bruno (ex-Cruzeiro), Neto*, Guarapuava (Base), Hiago (Base) e Scalon(Base);

Laterais: Diego Renan (ex-Vitória), Reinaldo (ex-Ponte Preta) , Gabriel (Base)

Volantes: Girotto (ex Kyoto-JAP), Moisés Santos*, Moisés (ex-Grêmio), Andrei (Base), Amaral (ex-Palmeiras) e Lucas Mineiro (Base)

Meias: Lucas Marques (ex-Inter), Nadson (ex-Paraná), Dodo (ex-Figueirense) , Martinuccio*, Neném*, Osman (ex-América);

Atacantes: Wellignton Paulista (ex-Ponte Preta), Artur (ex-Santa Cruz), Tulio de Melo (ex-Sport), Rossi (ex-Goias), Niltinho (ex-Criciuma), Lourency (Base), Wesley Natan (Base), Perotti (Base);

*jogadores remanescentes de 2016