Com virada incrível, Floresta vence Audax/SP por 5 a 4 e segue vivo na Copinha

19:26 · 06.01.2017 / atualizado às 19:41

Time cearense segue na briga por uma vaga na segunda fase da competição nacional ( Foto: Santos FC )

No sufoco, e com uma virada incrível, o Floresta conseguiu vencer seu primeiro jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. O time cearense, que enfrentou o Audax/SP nesta sexta-feira (6), na Arena Barueri, perdia por 4 a 2 até os 35 do segundo tempo, mas conseguiu reverter o quadro negativo de maneira impressionante para garantir a vitória no confronto por 5 a 4. O herói do triunfo foi Clismann, que marcou o nono gol do embate já nos acréscimos.

Com a vitória diante dos paulistas, o Floresta, que acabou derrotado em sua estreia pelo Santos, segue vivo por uma vaga na segunda fase da Copinha. A equipe ocupa a terceira colocação do Grupo 25, empatada com o Audax com três pontos cada, mas atrás do time de Osasco no critério de gols marcados.

Em seu próximo compromisso na competição, o Floresta encara o Rio Branco/AC, no domingo (8), às 17h. O clube já saberá o que precisará fazer para conseguir sua classificação, já que Santos x Audax acontece antes, às 15h. Ambos os jogos serão disputados na Arena Barueri.