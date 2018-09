Com três modalidades de planos, Basquete Cearense lança sócio torcedor

11:02 · 13.09.2018 / atualizado às 11:04

O Basquete Cearense lançou, oficialmente, nessa quarta-feira (12), o programa de sócio torcedor, em cerimônia realizada no Shopping RioMar Fortaleza. O evento contou com a presença de jogadores, comissão técnica e parceiros do Carcará.

Na ocasião, o presidente do Basquete Cearense, Thális Braga, apresentou a equipe para a temporada 2018/2019 do NBB, que tem início previsto para o dia 13 de outubro. O dirigente também falou sobre as modalidades oferecidas do programa de sócio torcedor.

"A torcida do Basquete Cearense deu mostras suficientes da sua grandeza e da paixão que desenvolveu por nossa equipe ao longo desses anos. Hoje, representamos não só o estado do Ceará, mas toda a região Nordeste na maior competição do basquetebol nacional e é muito bonito ver esse sentimento maduro de orgulho e identidade que criamos com o nosso torcedor", destacou Thális.

O pivô do Carcará, Bruno Fiorotto, comentou sobre a importância do novo momento para o time. "Foi uma noite especial para todos porque era um momento que tanto a torcida quanto nós, que fazemos parte do Basquete Cearense, esperávamos. Quem acompanha o time sabe da força que tem nossa torcida, o quanto o cearense é apaixonado por basquete e acredito muito no nosso crescimento sempre com o apoio dos torcedores".

Os torcedores podem escolher entre três opções de planos: Standard, Premium e VIP, com preços de R$ 9,90/mês, R$ 24,90/mês e R$ 49,90/mês, respectivamente. Cada um, além de dar acesso aos jogos em determinadas áreas do Centro de Formação Olímpica, onde o Basquete Cearense mandará seus jogos em casa, oferecem clube de vantagens, descontos em produtos oficiais, entre outros benefícios. Todos os detalhes dos planos, formas de pagamento e adesão podem ser vistos no site https://sociocarcara.com.br.