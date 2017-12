Com protesto contra Trump, LeBron crava 6º 'triple-double' e lidera vitória do Cavaliers

11:11 · 18.12.2017 por Estadão Conteúdo

Com seus tênis novos, LeBron deu mais um show em quadra com mais um triple-double ( Foto: AFP )

Com direito a um protesto nos tênis, LeBron James cravou na noite deste domingo o seu sexto "triple-double" (maior número de pontos, rebotes e assistências) da temporada ao liderar o Cleveland Cavaliers na vitória sobre o Washington Wizards por 106 a 99, fora de casa. O astro aproveitou a partida disputada na capital para mandar uma mensagem ao presidente Donald Trump no par de tênis que calçou durante a partida.

LeBron usou um tênis preto no pé direito e um branco, no esquerdo. Os calçados traziam a palavra "IGUALDADE", em cor dourada, em letras maiúsculas mesmo. Era uma forma de criticar o racismo nos Estados Unidos e atacar Trump. "Este é um país lindo e nunca vamos deixar uma pessoa determinar quão bonitos e poderosos nós somos", disse o astro, já considerado um dos maiores da história da NBA.

E, motivado pelo protesto, LeBron voltou a liderar o Cavaliers. Para tanto, cravou o seu sexto "triple-double" na temporada, sendo o quarto nos últimos cinco jogos e o 61º da carreira. Na noite deste domingo, ele registrou 20 pontos, 12 rebotes e 15 assistências contra o Wizards.

Apesar da grande atuação, não foi o cestinha. Coube a Kevin Love liderar a tabela de pontos, com 25 no fundamento. Anotou ainda nove rebotes. Jeff Green contribuiu com 15 pontos e Kyle Korver marcou 11.

Pelo Wizards, que teve poucas chances na noite deste domingo, Bradley Beal anotou 27 pontos e foi o cestinha da partida. John Wall obteve um "double-double" de 15 pontos e dez rebotes - registrou também seis assistências, tudo isso em 32 minutos.

O triunfo deste domingo deixou o Cavaliers mais perto do líder Boston Celtics, na Conferência Leste. O time de LeBron soma agora 23 vitórias e oito derrotas, contra 25/7 dos líderes. O Wizards, por sua vez, é o oitavo colocado, com 16/14, dentro da zona de classificação para os playoffs.

Depois da briga entre os dois primeiros colocados, outras duas equipes vêm lutando pelo terceiro posto no lado Leste: Toronto Raptors e Detroit Pistons. Neste domingo, os dois times entraram em quadra e venceram seus jogos, em casa.

O Raptors manteve sua pequena vantagem na terceira posição ao superar o Sacramento Kings por 108 a 93, graças a mais uma boa atuação de DeMar DeRozan, responsável por 21 pontos. A equipe de Toronto soma 20 vitórias e oito derrotas na temporada regular da NBA.

Já o Pistons bateu o Orlando Magic por 114 a 110, sob a liderança de Reggie Bullock, autor de 20 pontos. O time de Detroit soma agora 17 triunfos e 13 derrotas, ocupando o quarto posto.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Toronto Raptors 108 x 93 Sacramento Kings

Detroit Pistons 114 x 110 Orlando Magic

Brooklyn Nets 97 x 109 Indiana Pacers

Washington Wizards 99 x 106 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Bobcats x New York Knicks

Indiana Pacers x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Miami Heat

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors