Com Presidente Vargas interditado, Castelão receberá dois jogos no mesmo dia

10:32 · 11.01.2017 / atualizado às 10:33

O Castelão é o principal estádio do Ceará ( Foto: Kid Júnior )

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou no final da tarde dessa terça-feira (10) a tabela detalhada do Campeonato Cearense e foi confirmada que a Arena Castelão receberá os confrontos entre Fortaleza x Guarani de Juazeiro e Tiradentes x Itapipoca no mesmo dia, 18 de janeiro, válidos pela segunda rodada. As partidas serão disputadas às 19h30 e às 22h, respectivamente.

A ausência do Estádio Presidente Vargas fez modificar todo o cronograma da competição. A praça esportiva do bairro Benfica não teve os laudos de segurança, de prevenção de incêndio, de vigilância sanitária e do Crea/CE aprovados.

Por outro lado, a nova portaria do Ministério dos Esportes, de outubro de 2016, pede a setorização, a sonorização e a instalação de corrimãos no PV. Ricardo Souza, secretário de esportes do município, disse que falará com a imprensa sobre o assunto nos próximos dias.