Com presença de lutadores e prestígio dos fãs, UFC inaugura loja em Fortaleza

18:13 · 17.01.2017 / atualizado às 18:37 por Irailton Menezes

Venda de ingressos segue a partir desta quarta (18), ás 10hs ( Foto: Thiago Gadelha )

O Ultimate inagurou, na tarde desta terça-feira (17), sua loja oficial localizada no shopping Iguatemi. O local é destinado à venda de ingressos para o UFC Fight Night, que acontece em Fortaleza no dia 11 de março.

O evento contou com a presença de grandes nomes do MMA como Rodrigo Minotauro, Maurício Shogun, Beth Correia e Kelvin Gastelum, desafiante de Vitor Belfort na luta principal do UFC Fortaleza.

Os 50 fãs que chegaram primeiro garantiram ingresso e interagiram com os lutadores. As vendas seguem a partir das 10 horas desta quarta (18) no próprio local ou através do site www.tudus.com.br. O ingresso mais barato custa R$ 75,00 (meia).