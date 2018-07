Com o acesso, o Ferroviário vai disputar a Série C pela 13ª vez; confira histórico

10:58 · 10.07.2018 / atualizado às 13:36

O Ferroviário Atlético Clube está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. 12 anos depois, a torcida coral comemorou o regresso da equipe a Terceirona nesta segunda (10) após uma vitória nos pênaltis por 5 a 4 diante do Campinense no Estádio Amigão, en Campina Grande, pelas quartas da Série D, depois de perder por 1 a 0 no tempo normal - na partida de ida, o Ferrão havia vencido por 3 a 2 na Arena Castelão.

Com o principal objetivo na competição conquistado, o Ferrão pensa agora na luta pelo título da Série D: o time coral enfrentará o São José/RS na semifinal. O primeiro jogo será no Castelão e o de volta no Passo da Areia, no Rio Grande do Sul. As datas ainda serão definidas pela CBF.

No entanto, essa não é a primeira passagem do Tubarão da Barra na Terceirona. O Ferroviário já disputou a Série C em 12 oportunidades ao longo da história, com direito a goleada no Bahia por 7 a 2 e um quase acesso para a Segundona do Brasilerio em quatro oportunidades.

Confira o retrospecto:

1988

O Ferrão não foi bem e desclassificou-se logo na primeira fase, não conseguindo ficar entre os dois primeiros do grupo, que tinha Ferroviário, Campinense-PB, ABC-RN e América-RN.

1992

O Ferrão fez uma campanha bastante irregular e caiu na primeira fase mais uma vez. O time coral diviu o grupo com mais 4 equipes: Auto Esporte-PB, Vitória-PE, CRB-AL e Treze-PB. 31 equipes faziam parte do campeonato.

1995

Com 108 times disputando a Série C, o Ferrão conseguiu se classificar entre os dois primeiros do grupo, que tinha também: Fortaleza-CE, Potiguar-RN e Alecrim-RN. Na segunda fase, o time coral enfrentou o ABC-RN, e, depois de dois empates, foi eliminado por ter feito menos gols fora de casa do que a equipe adversária.

1996

Já com um total de 58 equipes, o Ferroviário se classificou dentro do grupo, composto por: Ríver-PI, Corisabá-PI e Fortaleza-CE. E mais uma vez, o Tubarão da Barra é eliminado na segunda fase, pelo time do Potiguar-RN.

1997

O ano registrou a melhor campanha coral em campeonatos nacionais até então. O Ferrão passou bem da primeira fase, classificando-se em um grupo que tinha Potiguar-RN, Quixadá-CE e Picos-PI. Na segunda fase, eliminou o Porto-PE, com duas vitórias. Na terceira fase avançou diante do Confiança-SE, vencendo nas cobranças de pênaltis. No entando, a eliminação surge no momento seguinte para o Sampaio Corrêa/MA, que acaba campeão da Série C. Finaliza a participação em 5º lugar na classificação geral, à um passo da Série B. O torneio foi disputado por 64 times.

1998

O Ferrão fez uma campanha regular e ficou de fora das próximas fases do campeonato. Foi desclassificado em seu grupo, que tinha: Moto Clube-MA, Picos-PI, Fortaleza-CE, Corissabá-PI e Viana-MA. Em uma Série C que teve a participação de 65 equipes, o destaque coral foi a goleada de 7 a 0 em cima do Corissabá.

2001

O Ferrão fez uma ótima campanha na primeira fase da competição, ficando em 1º lugar do grupo, que tinha: Ríver-PI, Moto Clube-MA, Caxiense-MA, Tocantinópolis-TO e Guarany/CE. Na fase semifinal não conseguiu apresentar o mesmo futebol e acabou sendo desclassificado na segunda fase, quando enfrentou uma sequência de partidas diante do próprio Guarany de Sobral, além do Treze-PB, Rio Negro-RR e Ypiranga-AP.

2002

Com mais uma excelente campanha, o Ferrão chega repete novamente a sua melhor campanha e acaba a competição no 5º lugar geral, entre mais de 60 equipes, com destaque para a goleada de 7 a 0 em cima do time Tocantins, do Maranhão. Na primeira fase o time coral esteve em um grupo com Ríver-PI e Maranhão-MA. Nas fases seguintes enfrentou novamente o Tocantins-MA e Ríver-PI, assim como o Nacional-AM, sendo desclassificado nas semifinais.

2003

O Ferrão acabou sendo desclassificado na primeira fase, em um grupo onde tinham outros dois representantes cearenses: Itapipoca e Guarany de Sobral.

2004

Em um grupo que ainda tinha Limoeiro, Parnahyba-PI e Ríver-PI, o Ferrão não se saiu bem e foi desclassificado logo na primeira fase da competição.

2005

O grupo coral da fase classificatória compreendeu, além do Ferroviário, as equipe do Icasa-CE, Serrano-PE e Piauí-PI. Líder do grupo e 1º colocado geral dentre todos os participantes da fase inicial, o Ferrão foi desclassificado na segunda fase pelo time do América de Natal, que futuramente conquistou o acesso à série B.

2006

Pela terceira vez nos últimos anos, o Ferrão fica à uma vaga de subir novamente para a Série B, após enfrentar com muita outras grandes equipes nacionais, inclusive goleando o Bahia, campeão da série A em 1988, por 7 a 2. Na primeira fase esteve em um grupo com Ypiranga-PE, Treze-PB e Potiguar-RN. Na segunda fase enfrentou Confiança-SE, Porto-PE e Vitória-BA. Na terceira fase se juntou à Ananindeua-PA, Bahia-BA e Rio Negro-RN. Na quarta e última fase duelou no grupo que tinha ainda Barueri-SP, Bahia-BA, Vitória-BA, Criciúma-SC, Treze-PB, Brasil-RS e Ipatinga-MG, terminando em 5ª lugar no certame.

