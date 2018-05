Com Lima descartado, Ceará vai anunciar dois 'jogadores de Série A' até quarta-feira (2)

10:35 · 01.05.2018 / atualizado às 10:53

Marcelo Segurado relatou a dificuldade em conseguir bons nomes em um mercado inflacionado ( Foto: Arquivo Diário do Nordeste ) O meia Lima, desejo do Ceará desde o fim da Série B, foi descartado pela diretoria Alvinegra. Atleta está nos planos do Grêmio para a temporada ( Foto: Kid Júnior )

Os decepcionantes resultados na Série A do Brasileirão 2018 para o Ceará, nas três primeiras rodadas, ligaram o sinal amarelo na diretoria alvinegra, que partiu com maior voracidade ao mercado em busca de jogadores. E para dar uma resposta imediata, dois atletas que estão em clubes da Série A devem desembarcar nesta semana em Porangabuçu. Mas nessa leva, o clube não terá o retorno de Lima, que subiu com o time na Série B. O atleta permanece no Grêmio.

De acordo com o gerente de futebol do Alvinegro, Marcelo Segurado, as contratações devem ser fechadas até esta quarta-feira (2). "Esses dois que eu estou tratando agora são oriundos da Série A. Vêm jogando, vêm entrando. É difícil buscar jogador titular. Mas são jogadores que estão relacionados, jogadores que tem uma bagagem de Série A. São jogadores que estão nesses últimos jogos que foram relacionados no banco. Alguns já entraram nesse ano também. Esses dois a gente tem até quarta-feira".

Além desses dois atletas mais urgentes, o Vovô também busca um meia centralizado, um camisa 10 com maior volume de jogo. "Estamos buscando atacantes. Atacantes de velocidade e de beirada e vamos chamar assim, que é uma pérola que o futebol brasileiro está atrás, que não é fácil de encontrar, que é um meia que chegue, que pise na área, de velocidade. Porque temos bons meias, mas cadenciados. Então para que o Marcelo (Chamusca) tenha uma variedade maior, estamos em busca desse meia articulador, mas mais rápido. Mas em contraproposta, hoje o que eu estou atrás é de jogadores de beirada".

O dirigente também falou da dificuldade em obter contratações, pela escassez de bons nomes no mercado. Pretendidos desde o fim da Série B, o atacante Leandro Carvalho e meia-atacante Lima também foram descartados pelo Vovô. "Leandro, até uns 20 dias, nem relacionado estava sendo. Ele passou a ser relacionado e teve uma contusão. Passou por artroscopia agora. E o Lima realmente está difícil. Eles vão utilizar o Lima. Está dentro do projeto em virtude da quantidade de jogos que eles vão ter. Então é basicamente o Lima é muito difícil, mas muito difícil mesmo vir".

O Ceará encara o Corinthians, fora de casa, no próximo domingo (6), em Itaquera/SP. O Vovô busca pontuar para não ficar preso à zona de rebaixamento do Brasileirão.