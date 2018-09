Com gols de Ederson, Fortaleza vence o Vila Nova e se mantém líder isolado

23:27 · 21.09.2018 / atualizado às 01:45 · 22.09.2018

Bem marcado, Gustavo teve poucas oportunidades durante a partida. ( Foto: JL Rosa )

O Fortaleza recebeu o Vila Nova, na noite desta sexta-feira (21), na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. Com gols do atacante Ederson, o Tricolor do Pici venceu e chegou aos 50 pontos, se mantendo como líder isolado da competição.

O jogo

Jogando pressionado, já que vinha de quatro jogos sem vencer, o Tricolor precisava de uma vitória para recuperar a confiança do seu torcedor. Com um público de 28.524, o torcedor incentivou o Fortaleza em buscar da vitória. Em duelo de felinos, o Leão levou a melhor!

Em primeiro tempo de muitas faltas, o Fortaleza teve mais posse de bola, mas pouco produziu. A única defesa do Tricolor aconteceu já no final do primeiro tempo, aos 45 minutos. Tinga cobrou lateral na área. Gustavo, centrovante do Leão, ficou com a bola, mas acabou chutando fraco e o goleiro Rafael Santos não teve dificuldades em defender.

Segundo tempo

Precisando vencer, o time do técnico Rogério Ceni foi para cima dos visitantes e, aos 37 minutos, a bola bateu na mão de Hélder, do Tigre, dentro da área. Próximo ao lance, o juiz assinalou pênalti. O atacante Ederson bateu com força e abriu o placar para os donos da casa. Fortaleza 1x0 Vila Nova

Com confiança após o gol marcado, o time continuou pressionando, querendo ampliar o marcador.

Aos 42, em bola tocada por Gustavo, Ederson recebeu de frente para o goleiro e chutou no cantinho, fazendo o seu segundo gol e também do Tricolor. Fortaleza 2x0 Vila Nova

Com o resultado, o Fortaleza chega aos 50 pontos e se mantém isolado na liderança da Segundona.

Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o São Bento/SP, na terça-feira (25), às19h15, na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.