Com golaço de Cavani, PSG bate o Caen e segue tranquilo na ponta do Francês

19:19 · 20.12.2017

O Paris Saint-Germain voltou a vencer com facilidade nesta quarta-feira e manteve-se com distância confortável na liderança do Campeonato Francês. A equipe da capital recebeu o Caen e levou a melhor por 3 a 1, com um golaço de Cavani. Aniversariante do dia, Mbappé, agora com 19 anos, também deixou sua marca.

Neymar passou em branco e parou no goleiro Vercoutre, que impediu uma goleada parisiense. Mas o resultado foi mais do que suficiente para levar o time a 50 pontos, nove à frente de Monaco e Lyon. O Caen, por sua vez, ocupa o meio da tabela, com 24 pontos, em 12.º.

A diferença técnica entre as equipes ficou evidente desde o primeiro momento. Com apenas quatro minutos, Mbappé recebeu de frente para o goleiro, mas jogou para fora. O gol, porém, sairia aos 20. O mesmo Mbappé passou por dois marcadores, ganhou na velocidade pela direita e tocou para o meio. Cavani chegou tocando de letra, sem chances para o goleiro.

O golaço embalou o PSG, que tomou conta do campo de ataque e passou a desperdiçar oportunidades. Aos 27, Neymar recebeu na área e ajeitou para Cavani, que jogou para fora. Aos 41, foi a vez do brasileiro levar perigo em cobrança de falta pela direita que passou rente ao travessão.

No segundo tempo, apareceu a estrela do goleiro Vercoutre, que impediu o gol de Mbappé aos três minutos. Aos 11, porém, ele nada pôde fazer. Neymar arrancou pela esquerda e tocou para Lo Celso, que passou pelo marcador, foi à linha de fundo e cruzou para Mbappé marcar.

Um dos melhores em campo, Lo Celso viu o goleiro adversário impedir seu golaço aos 16. O argentino arrancou pela direita, passou no meio de dois marcadores, cortou o terceiro e deu lindo toque por cobertura. Com a ponta os dedos, Vercoutre desviou para fora.

Aos 21, foi a vez de Neymar parar no goleiro. O brasileiro recebeu enfiada perfeita dada por Pastore ainda no campo de defesa, arrancou sozinho e tocou no canto esquerdo, mas Vercoutre desviou. A bola ainda tocou na trave antes de sair.

Mas ao 36, Yuri recebeu de Neymar, passou pela marcação e fuzilou para marcar o terceiro do PSG. O Caen ainda marcou o seu gol de honra aos 44, em pênalti cobrado por Santini após toque de mão de Thiago Silva dentro da área. Mas ficou nisso.

As duas equipes agora só voltam a campo no ano que vem. No dia 7 de janeiro, o Paris Saint-Germain vai encarar o Rennes, fora de casa, pela Copa da França. Pela mesma competição, o Caen visita o Hazebrouck um dia antes.

Outros resultados

A segunda colocação segue nas mãos do Monaco que sofreu para vencer nesta quarta. Mesmo atuando em casa, o time do principado precisou suar para passar pelo Rennes por 2 a 1. Falcao García fez o primeiro aos 19 minutos, Khazri empatou e Keita Baldé selou o resultado.

O Lyon também não teve qualquer facilidade para derrotar o Toulouse por 2 a 1, fora de casa. Nabil Fekir, de pênalti, fez o primeiro e o brasileiro Rafael ampliou já nos acréscimos da etapa final. Gradel diminuiu.

A quarta colocação, com 38 pontos, é do Olympique de Marselha, que passou pelo Troyes por 3 a 1, em casa, com direito a gol de Luiz Gustavo. As outras partidas da rodada foram: Amiens 0 x 1 Nantes, Angers 2 x 1 Dijon, Bordeaux 0 x 2 Montpellier, Guingamp 2 x 1 Saint-Étienne, Lille 1 x 1 Nice e Metz 3 x 0 Strasbourg.