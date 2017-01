Com equipes mescladas, Ceará realiza primeiro treino com bola de 2017

17:57 · 03.01.2017 / atualizado às 18:03

Equipes trabalharam a parte técnica, sem a presença de goleiros ( Foto: Vladimir Marques )

Após se apresentar para a temporada de 2017 na última segunda-feira (2), o elenco do Ceará trabalhou com bola nesta terça-feira (3), em Carlos de Alencar Pinto (CAP). Sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, o grupo de jogadores, que foi dividido em duas partes, realizou atividade técnica. Reforços como o lateral-esquerdo Romário, o zagueiro Rafael Pereira e o atacante Magno Alves estiveram presentes.

Desta maneira, Dal Pozzo dividiu o grupo de jogadores da seguinte forma: Everton Silva, Valdo, Luiz Otávio e Lucas; Richardson, Jackson Caucaia, Felipe Menezes e Lelê; Rafael Costa e Douglas Baggio. A outra formação continha Tiago Cametá, Sandro, Rafael Pereira e Romário; Matheus Trindade, Diones, Raul e Alex Amado; Magno Alves e Eduardo. O último citado, inclusive, foi recém promovido das categorias de base do Vovô.

Quase lá

Quem ainda não entrou em campo foi Ricardinho. O meia, que foi anunciado ainda em novembro de 2016, passou por cirurgia no joelho e está em processo de fortalecimento muscular. Na última segunda-feira o atleta, que apareceu em CAP e conversou com alguns torcedores pelo alambrado, foi um dos mais ovacionados pelas arquibancadas.

O Ceará estreia no Campeonato Cearense no próximo dia 18 de janeiro, uma quarta-feira, diante do Maranguape. A partida, que ainda não possui local definido, será disputada às 20h.