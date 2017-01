Com emoção até o fim, Corinthians vence Batatais e leva seu 10º título da Copinha

17:41 · 25.01.2017 / atualizado às 18:25

O jogo acabou sendo até mais complicado do que muita gente esperava. Com pressão do início ao fim, mas com gols apenas no apagar das luzes, o Corinthians comprovou o favoritismo e derrotou o Batatais por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (25), no estádio do Pacaembu.

O resultado representou a 10ª conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior por parte do Timão, que atuou nesta quarta diante de mais de 33 mil torcedores. O primeiro gol saiu só aos 39 minutos do segundo tempo, com o artilheiro da competição, Carlinhos, autor de 11 bolas na rede. Três minutos depois Pedrinho ampliou para 2 a 0. Ainda deu tempo para Douglas Pote diminuir, mas já era tarde demais para buscar o empate.

Sob os olhares do técnico Fábio Carille e do gerente de futebol do clube, Alessandro Nunes, os meninos corintianos tiveram boa atuação, mesmo encarando um adversário complicado, que, entrou em campo claramente para segurar a igualdade. O clube do interior teve brio e conseguiu manter o 0 a 0 por boa parte dos 90 minutos, mas não resistiu a pressão alvinegra.

Maior vencedor da competição, o Corinthians também foi campeão da Copinha em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012 e 2015, além de ser finalista nas últimas quatro edições do torneio.