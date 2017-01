Com dois ex-Ceará na lista, Tite convoca Seleção para amistoso contra Colômbia

10:36 · 19.01.2017 / atualizado às 12:45

Na manhã desta quinta-feira (19), Tite convocou a Seleção que jogará amistoso beneficente contra a Colômbia, dia 25 de janeiro, no Engenhão, Rio de Janeiro. A renda da partida será voltada para ajudar as famílias das vítimas do voo da LaMia que levava a equipe da Chapecoense para Medellín, onde disputaria sua primeira final internacional. Nessa convocação apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados. Destaque para Camilo, ex-Ceará, que atualmente está no Botafogo-RJ e para Victor Hugo, ex-Vovô que atua pelo Palmeiras.

"Foi muito difícil ser justo e estabelecer critérios. Às vezes um pequeno detalhe pode ser determinante na convocação. Se eu pudesse, convocaria Dorival Junior e Cuca. Ou o Ricardo Oliveira, que poderia e deveria aqui estar, mas que se encontra no Departamento Médico", declarou Tite.

"Inclusive, houve uma consulta de datas dos clubes envolvidos. O Botafogo tem jogo 25, e o Fluminense, dia 24, por exemplo. Bom senso, análise, o ouro olímpico, o momento, o campeonato que fez. É desafiador colocar tudo na balança", acrescenta.

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Muralha (Flamengo)

Danilo Fernandes (Internacional)

Weverton (Atlético-PR)

Zagueiros

Geromel (Grêmio)

Luan Garcia (Vasco)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Victor Hugo (Palmeiras)

Laterais

Fábio Santos (Atlético-MG)

Fagner (Corinthians)

Jorge (Flamengo)

Marcos Rocha (Atlético-MG)

Meio-campistas

Camilo (Boatafogo)

Diego (Flamengo)

Gustavo Scarpa (Fluminense)

Henrique (Cruzeiro)

Lucas Lima (Santos)

Rodriguinho (Corinthians)

Wallace (Grêmio)

Willian Arão (Flamengo)

Atacantes

Diego Souza (Sport)

Dudu (Palmeiras)

Luan (Grêmio)

Robinho (Atlético-MG)