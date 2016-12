Com destaque de Kevin Durant, Warriors vence Nets de virada na NBA

08:42 · 23.12.2016 por Estadão Conteúdo

Kevin Durant foi responsável por 26 pontos, nove rebotes e sete assistências ( Foto: Divulgação/ NBA )

Em mais um jogo de início complicado, mas fim tranquilo, o Golden State Warriors derrotou o Brooklyn Nets por 117 a 101, de virada, na noite desta quinta-feira, no Barclays Center, em Nova York. Os atuais vice-campeões da NBA chegaram a estar perdendo por 16 pontos, mas reverteram a desvantagem, exibindo até 32 pontos de frente durante a partida.

Para tanto, o Warriors contou com atuação decisiva de Kevin Durant, responsável por 26 pontos, nove rebotes e sete assistências. Klay Thompson anotou 23 pontos. Zaza Pachulia e Stephen Curry, em noite discreta, marcaram 15 pontos cada. Draymond Green voltou para casa antes da partida para acompanhar o nascimento do seu filho. O brasileiro Anderson Varejão registrou um rebote nos cinco minutos em que esteve em quadra.

Foi com esse rendimento que o Warriors buscou a virada logo após o intervalo, quando teve 16 pontos de desvantagem no placar. A reviravolta na partida foi tão forte que o marcador chegou a exibir 32 pontos de frente para os visitantes nos dois períodos finais. O Warriors, então, desacelerou e viu o Nets reduzir a vantagem, porém sem ameaçar sua vitória.

Foi o 26º triunfo do Warriors na temporada regular da NBA, em 30 jogos. A equipe segue na liderança isolada da Conferência Oeste, e exibindo a melhor campanha do campeonato até agora. Já o Brooklyn Nets, que teve o cestinha da partida, Brook Lopez, com 28 pontos, segue com apenas sete vitórias e 21 derrotas. Divide com o Philadelphia 76ers o status de pior time da competição. Estão nas últimas duas posições da Conferência Leste.

Em outro bom jogo da rodada, o Miami Heat foi até Los Angeles para vencer o Lakers por 115 a 107 em noite de homenagens a Shaquille O'Neal. O astro foi ovacionado pela torcida no intervalo da partida, com discursos, imagens no telão e o anúncio de que a camisa número 32 será aposentada. Foi a que usou quando defendeu a equipe entre 2004 e 2008 e com a qual liderou a equipe na conquista do título da NBA de 2006.

Com o início da partida, O'Neal deu lugar à dupla formada por Justise Winslow e Hassan Whiteside. Eles conseguiram um "double-double" cada, com os mesmos exatos 23 pontos e 13 rebotes. Com esta performance, eles lideraram a virada do Heat, após desvantagem de 19 pontos no placar.

Pelo Lakers, Lou Williams foi o destaque, com 27 pontos. Nick Young contribuiu com 20 e D'Angelo Russell, com 17. O brasileiro Marcelinho Huertas não foi relacionado para o jogo. Em baixa na temporada, as duas equipes amargam posições inferiores nas Conferências. O Heat é o antepenúltimo colocado no lado Leste, com dez vitórias e 20 derrotas. O Lakers é o 11º no Oeste, com 11 triunfos e 21 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 102 x 109 Boston Celtics 109

Brooklyn Nets 101 x 117 Golden State Warriors

Orlando Magic 95 x 106 New York Knicks

Los Angeles Lakers 107 x 115 Miami Heat

San Antonio Spurs 101 x 106 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks