Com boa primeira etapa, Ceará vence Guarany no Castelão

20:31 · 29.01.2017 / atualizado às 20:48

Após boa exibição na primeira etapa, o Ceará voltou a vencer no Cearense ao bater o Guarany de Sobral por 2 a 1, na noite deste domingo (29), dentro do estádio Castelão. Os gols do duelo foram anotados por Rafael Pereira e Lucas, pelo Vovô, e Luiz Carlos para o Cacique do Vale. Com o resultado, o Alvinegro saltou da 8ª colocação para a 4ª posição, agora com seis pontos em três jogos. A equipe de Sobral, por sua vez, é a primeira fora da zona de rebaixamento.

Veja os gols do jogo

Os primeiros 45 minutos do Ceará animaram seu torcedor. Assim como em sua estreia, ante o Maranguape, quando mostrou boa desenvoltura, o Vovô conseguiu facilmente envolver seu adversário. Depois de pressionar, os comandados de Gilmar Dal Pozzo chegaram ao gol com Rafael Pereira, que aproveitou bom cruzamento de Felipe Tontini. Pouco depois do tento, Richardson, após seu segundo amarelo, acabou expulso de forma boba, prejudicando o desempenho do time da Capital.

Já com um a menos, perto do intervalo, Lucas ampliou a vantagem alvinegra. Para a volta dos vestiários, Dal Pozzo retirou Tontini, principal armador da equipe. Seu time sentiu a mexida, caindo bastante de rendimento. Mais presente no campo de ataque, o Cacique diminuiu no marcador com Luiz Carlos, depois de falha da zaga adversária. O clube do interior até tentou pressionar o Ceará, mas, sem efetividade, não conseguiu nova igualdade, saindo do Castelão sem ponto algum.

Em seu próximo compromisso, o Vovô encara o Tiradentes, líder do certame. O embate, válido ainda pela 1ª rodada do Estadual, acontece nesta quarta-feira (1°), às 19h30, no Castelão. O Guarany, por sua vez, só volta a atuar no domingo (5), às 16h, quando viaja até Juazeiro para enfrentar o Guarani no estádio Romeirão.

