Clubes cearenses já sabem quanto vão ganhar nas fases da Copa do Brasil

11:08 · 22.12.2017 / atualizado às 11:55

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no início da noite dessa quinta (21) como será a destinação de cotas da Copa do Brasil 2018. O Ceará se encontra no Grupo II, por ter conseguido acesso à Série A do Brasileiro, somente por participar da primeira fase receberá R$ 880 mil. Já Ferroviário e Floresta estão no Grupo III e terão direito a R$ 500 mil (cada um) na fase inicial do certame.

Em comparação com os valores das cotas de participação dos clubes em 2017, a próxima edição do torneio terá aumento exponencial. Quem ficar com o troféu em 2018 abocanhará R$ 50 milhões, o que dá uma diferença de 733,33% em relação a última edição.

O Ceará, se chegar à terceira fase (apenas duas partidas disputadas), embolsará R$ R$ 3,2 milhões. Caso chegue à 4ª fase embolsa mais R$ 1,8 milhão e somará R$ 5 milhões em apenas quatro jogos.

Duelos

O primeiro adversário alvinegro na tradicional competição será o Brusque, de Santa Catarina. A vantagem do empate é do Vovô. O Ferroviário terá pela frente o Confiança/SE e com vantagem do empate para os sergipanos. Por fim, o Floresta medirá forças com o Botafogo/PB. Vantagem do empate pertencente aos paraibanos.