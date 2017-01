Clássico-Rei terá carga de 50 mil ingressos e 562 policiais vão garantir a segurança

11:50 · 18.01.2017

Em reunião nessa terça-feira (17), na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), foram estabelecidas algumas definições para o primeiro Clássico-Rei de 2017. O jogo acontece no domingo (22), às 18h, na Arena Castelão, válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense.

50 mil ingressos serão disponibilizados para a partida. Os preços serão: arquibancada superior R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia; arquibancada inferior R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Tanto Ceará quanto o Fortaleza disponibilizarão 5 mil ingressos para sócio torcedores. Fora isso, a divisão de ingressos prossegue com 1 mil ingressos destinados às gratuidades e 2 mil a cortesias.

As vendas começarão a partir da quinta-feira (19) nas lojas credenciadas do Fortaleza e do Ceará. No dia do jogo, a partir das 15h15, a Arena Castelão também venderá bilhetes.

As gratuidades serão entregues na sexta-feira (20), no Estádio Alcides Santos para torcedores do Leão e na Arena Castelão para torcedores do Vovô.

Já a segurança do jogo ficará por conta de 562 policiais. Eles também vão estar atuando próximo aos terminais para evitar qualquer tipo de transtorno ou confusão. Já os agentes da guarda municipal vão trabalhar dentro dos terminais. Além dos policiais, 20 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) irão organizar os acessos nas avenidas próximas ao estádio.