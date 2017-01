Clássico das cores termina empatado na Arena Castelão

18:21 · 15.01.2017 / atualizado às 18:25

Hemerson Maria começa o ano com um empate amargo. ( Foto: JL Rosa )

Na tarde deste domingo (15), a Arena Castelão foi palco do primeiro clássico das cores do ano, em duelo válido pelo Campeonato Cearense de 2017. Os 8.450 pagantes viram o empate das duas equipes, os gols foram marcados por Máxuell (Ferroviário) e Gabriel Pereira e Jefferson (Fortaleza). Agora as duas equipes voltam a campo na próxima semana. Sábado (18), o Leão recebe o Guarani de Juazeiro em casa e o Ferrão viaja para Sobral para enfrentar o Guarassol.

Preparação para a temporada

O Fortaleza, campeão do campeonato cearense de 2016, passou por uma reformulação geral e dispensou a maioria dos jogadores que foram campeões no ano anterior, os únicos remanescentes são o goleiro Max Walef e o zagueiro Max Oliveira, ambos da categoria de base do leão. Para 2017, o clube subiu alguns atletas do Sub-20 e contratou 15 nomes como Marcelo Boeck (GOL), Matheus (GOL); Eduardo (LAT), Allan Vieira (LAT); Gabriel Silva (ZAG), Heitor (ZAG), Ligger (ZAG); Anderson Uchôa (VOL), Gaston Filgueira (VOL), Jefferson (VOL), Vacaria (MC), Cássio Ortega (MC); Gabriel Pereira (ATA), Lúcio Flávio (ATA) e Juninho Potiguar (ATA).

Já o Tubarão da Barra, recém promovido da Séria B do estadual, correu contra o tempo e contratou Marcelo Vilar (TEC); Mauro Iguatu (GOL); Glauber (LAT), Jeanderson (LAT); Tony Belém (ZAG); Mimi (VOL), Victor Cearense (MC), Chaveirinho (MC), Carlos Alberto (MEI), Nerylon (MEI); Leandro Netto (ATA), Valdeci (ATA), Formiga (ATA) e Jin-Ho Park (ATA).

Confira como foi o jogo