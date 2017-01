Clássico das Cores possuirá carga de 20 mil ingressos; vendas começam nesta quinta

18:32 · 11.01.2017 / atualizado às 19:19

As estreias de Fortaleza e Ferroviário no Cameponato Cearense de 2017 acontecerá logo com o Clássico das Cores. As equipes se enfrentam neste domingo (15), às 16h, no Castelão. Foi definido em reunião na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), na tarde desta quarta-feira (11), que a carga de ingressos para o duelo será de 20 mil bilhetes. As vendas começam nesta quinta-feira (12), nos pontos credenciados do Leão e no estádio Elzir Cabral.

Apesar do mando de campo ser do Tubarão, os sócios-torcedores do Tricolor poderão acessar o Castelão sem pagar nada a mais, como foi estabelecido no regulamento do certame.

Além da carga de ingressos, foi divulgado que 250 policiais farão a segurança do Clássico das Cores. Além do contigente, 137 seguranças privados também estarão presentes no local, assim como 32 bombeiros.

Arbitragem

Para o confronto, o árbitro Léo Simão é quem apita. Ele terá o apoio dos auxiliares Armando Lopes e Batista Chaves.