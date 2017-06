Cirurgia na mão direita faz Felipe Melo desfalcar o Palmeiras por seis semanas

17:19 · 12.06.2017 por Estadão Conteúdo

Com a ausência de Felipe Melo, diretoria palmeirense busca a contratação de Bruno Henrique, ex-Corinthians, atualmente no Palermo/ITA ( Foto: Divulgação/Site Palmeiras )

O Palmeiras vai perder o volante Felipe Melo por pelo menos seis semanas. O departamento médico do clube detectou a necessidade de realizar no jogador um procedimento cirúrgico para corrigir uma fratura na mão direita. O prazo de recuperação é de cerca de um mês e meio, período que o atleta vai utilizar para se tratar também de uma lesão na coxa direita.

Na última partida do time, no último sábado, contra o Fluminense o jogador teve de deixar o time no meio de segundo tempo, quando sentiu o problema na coxa. Assim como realizado na partida, o substituto de Felipe Melo deve ser Thiago Santos, que assume a vaga de titular já a partir desta quarta-feira no clássico contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

A ausência de Felipe Melo coincide com um período de maratona de jogos do Palmeiras na temporada. Como o clube terá duas partidas por semana até meados de agosto, o volante será desfalque por cerca de 12 partidas, entre compromissos pelo Brasileirão e o confronto contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. As lesões dele não comprometem a participação na Copa Libertadores, pois o jogador está suspenso até a semifinal.

Felipe Melo é um dos jogadores do elenco com mais partidas no ano (25). O único problema anterior de lesão dele sofrido em 2017 foi após se chocar com o zagueiro colombiano Mina durante clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, e ter de ficar fora de uma partida enquanto cicatrizava os pontos do corte que levou próximo ao olho esquerdo.