Chelsea vence Liverpool e se aproxima de 'zona Champions'

17:02 · 06.05.2018 por Agence France-Presse

O zagueiro inglês do Chelsea, Gary Cahill, gesticula no apito final durante a partida de futebol entre o Chelsea e o Liverpool, em Stamford Bridge, em Londres, em 6 de maio de 2018. ( Foto: Glyn Kirk / AFP )

O Chelsea (5º) derrotou por 1 a 0 o Liverpool (3º), neste domingo pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, e se aproximou a dois pontos do 'Top 4' da competição, zona que vale uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Os Blues aproveitaram assim o tropeço de sábado do Tottenham (4º), derrotado pelo West Bromwich (19º) por 1 a 0.

O Chelsea também se aproximou do adversário do dia, o Liverpool, que tem três pontos de vantagem, mas com um jogo a mais disputado. Ou seja, tudo se encontra completamente indefinido na briga para completar o pódio da Premier League a duas rodadas para o fim da temporada.

Embora esteja na terceira posição, o Liverpool pode se ver enfraquecido nesta briga por estar com as atenções voltadas para a final da Liga dos Campeões, na qual enfrentará o Real Madrid no dia 26 de maio, em Kiev.

Sabendo do esforço realizado pelo Liverpool para se classificar à final da Champions, o Chelsea não desperdiçou a chance e venceu o duelo direto por 1 a 0, graças ao gol de cabeça do francês Olivier Giroud, aos 32 minutos de jogo.

Em outra partida disputada neste domingo, o Arsenal (6º) goleou por 5 a 0 o Burnley (7º), num duelo que serviu de palco para a despedida de Arsène Wenger. O técnico francês realizou sua última partida em casa no comando do Arsenal, após 22 anos no cargo.

Resultados da 37ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira

Brighton and Hove Alb - Manchester United1 - 0

Sábado

Stoke - Crystal Palace 1 - 2

Leicester - West Ham 0 - 2

West Bromwich - Tottenham 1 - 0

Watford - Newcastle 2 - 1

AFC Bournemouth - Swansea 1 - 0

Everton - Southampton 1 - 1

Domingo

Manchester City - Huddersfield Town 0 - 0

Chelsea - Liverpool 1 - 0

Arsenal - Burnley 5 - 0