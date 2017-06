Cheia de mudanças, Seleção Brasileira goleia a Austrália sem dificuldades

09:07 · 13.06.2017 / atualizado às 09:23

A Seleção Brasileira reencontrou o caminho das vitórias ao bater a seleção australiana por 4 a 0 em amistoso disputado na cidade de Melbourne, na manhã desta terça-feira (13).

Tite escalou a Amarelinha com várias mudanças, quase um time inteiro com relação ao que perdeu para a Argentina na última sexta-feira (9). Foi a 10ª vitória do treinador em 11 partidas disputadas.

A vitória brasileira começou mais cedo do que se esperava. Logo na saída de bola do time australiano, a seleção canarinha roubou a bola. Diego Souza recebeu na cara do gol e mandou para o fundo das redes em apenas 10 segundos de jogo. Depois da vantagem adquirida, o time de Tite valorizou a posse de bola sem ser ameaçado em nenhum momento. Apenas no segundo tempo, a equipe brasileira voltou a balançar as redes.

Após cobrança de escanteio, David Luiz, que atuou de volante, cabeceu no travessão. No bate-rebate, Thiago Silva mandou para o gol também de cabeça. Tite efetuou várias substituições, e dos pés de uma delas saiu o terceiro. Taison recebeu de calcanhar de Paulinho na pequena área e marcou o seu. Já nos acréscimos, quando a partida se encaminhava para o fim, ainda deu tempo de mais um. Diego Souza aproveitou outro escanteio e mandou para a meta australiana. O segundo do jogador do Sport Recife na partida.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira agora é oficial, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O time canarinho já classificado pega o Equador na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 31 de agosto.