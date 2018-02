Chamusca alerta jogo difícil contra o Atlético/PR, mas acredita em 'ambição grande' do Ceará

13:28 · 22.02.2018 / atualizado às 13:45

Ceará conseguiu chegar à terceira fase da Copa do Brasil após Marcelo Chamusca, comemorou a vitória, mas também já alertou a dificuldade que enfretará contra o próximo adversário, o Atlético/PR. conseguiu chegar à terceira fase daapós superar, de virada, o Londrina , no Estádio do Café, na última quarta-feira (21). Feliz com a classificação, o comandante Alvinegro,, comemorou a vitória, mas também já alertou a dificuldade que enfretará contra o próximo adversário, o

"O Atlético/PR é um clube que investe muito também. Tem uma baita estrutura, é um clube de Série A e vamos nos preparar para a dificuldade da próxima fase. São dois jogos muitos difícieis, mas a nossa ambição é grande. Vamos trabalhar para se sobrepor ao Atlético. Mas sabendo que será muito dificil", avaliou.

Nesta 3ª fase da Copa do Brasil, os confrontos entre as equipes voltam ao formato clássico da competição, com partidas de ida e volta. A primeira partida entre Vovô e Furacão já acontece na próxima quarta-feira (28) na capital paranaense, na Arena da Baixada. A partida de volta, na Arena Castelão, acontece no dia 14/03, também uma quarta-feira.

A receita para superar o Atlético/PR já está na mente de Chamusca, e ela vem com muita análise dos jogos do adversário. "Temos que nos planejar para essa sequência de jogos contra um adversário extremamente qualificado, que tá com comando novo. Vamos ter que estudar muito o adversário, pois sabemos as dificuldades de jogar na Baixada".

Premiação

Ao todo o Ceará já recebeu R$ 3,23 milhões com a atual campanha na Copa do Brasil. Se conseguir superar o Furacão e alcançar a 4ª fase da competição, o Alvinegro de Porangabuçu incorpora mais R$ 1,8 milhão, acumulando R$ 5,03 milhões.