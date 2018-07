Ceni diz que barulho de torcida influenciou no gol contra de Roger Carvalho

11:50 · 09.07.2018 / atualizado às 13:12

A derrota do Fortaleza para a Ponte Preta por 2 a 0 neste domingo (8), em partida válida pela 14ª rodada da Série B, expôs brechas em um dos setores mais sólidos do Tricolor no Campeonato Brasileiro: a defesa.Tendo sofrido apenas 10 gols - segunda melhor do certame -, o Leão abriu o marcador com Roger Carvalho (contra) em bobeada de Marcelo Boeck. Para o técnico Rogério Ceni, uma grande influência no lance foi o barulho dos torcedores presentes no Estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo.

"Se fosse um jogo sem torcida, como de costume, o Boeck não teria saído porque um teria ouvido o outro. Mas quando tem barulho é mais difícil de escutar. Nós vinhemos aqui para se defender, era o que dava para fazer", declarou.

Para a partida que sacramentou a terceira derrota do Fortaleza na Série B, Ceni mandou a campo uma equipe armada com três defensores - Roger Carvalho, Ligger e Jussani. No entanto, o time foi vazado logo aos oito minutos da etapa inicial e a proposta defensiva surtiu efeito também no ataque. Foi apenas uma finalização certa na meta adversária durante toda a partida.

Apesar do revés, o Tricolor segue líder da Série B com 29 pontos. A próxima partida do Fortaleza acontece neste sábado (14), às 19h, contra o Atlético/GO, na Arena Castelão.

Reforço

A diretoria leonina segue no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo do Fortaleza. Os mais recentes contratados no Pici foram o atacante Getterson, 27 anos, que atuava pelo Pohang Steelers, da Coreia do Sul, além do meia Nenê Bonilha, 26, que veio do futebol português.

As contratações chegam em um momento importante."Não bastasse as vendas de Edinho, Osvaldo e Léo Natel, Ceni ainda se viu obrigado a mexer nas peças de ataque por conta das lesões de Gustavo e Marcinho, então titulares da equipe.

Perdemos vários jogadores. A direção está tentando fazer as contratações, mas alguns são caros demais para o clube. Você não pode esquecer que vem de uma Série C e que o poder aquisitivo não é dos melhores. Nós tínhamos um time competitivo com poucas peças de reposição e hoje nós não temos mais o mesmo time", afirmou o comandante.