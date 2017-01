Cearense Thiago Monteiro reencontra Tsonga na estreia do Australian Open

09:02 · 13.01.2017

Thiago Monteiro espera surpreender na estreia do Australian Open ( Foto: Arquivo )

O tenista Thiago Monteiro, 83º no ranking da ATP, já sabe quem vai enfrentar na estreia do Australian Open, em Melbourne. Ele enfrenta o atual 12º do mundo, o francês Jo-Wilfried Tsonga, em partida que deve ocorrer no final da noite deste domingo (15), por volta das 22 horas (horário de Brasília). Será o primeiro Grand Slam da temporada para o cearense.

Rio Open em 2016, exatamente contra o francês, então nono do mundo e um dos grandes nomes do torneio. A vitória do cearense o fez saltar quase 400 posições no ranking na última temporada terminando perto dos oitenta melhores. Será o primeiro Grand Slam da temporada para o cearense. Tsonga traz boas lembranças para Thiago Monteiro , que fazia sua primeira partida de ATP na carreira, noem 2016, exatamente contra o francês, então nono do mundo e um dos grandes nomes do torneio. A vitória do cearense o fez saltar quase 400 posições no ranking na última temporada terminando perto dos oitenta melhores. Será o primeiro Grand Slam da temporada para o cearense.

"Primeira rodada dura, muito difícil, ele é um cara que joga bem nessa superfície, já esperava uma primeira rodada difícil, não tem como escolher em Grand Slam, estão todos os melhores do mundo. Tsonga é um grande jogador, é bem agressivo. Mas acredito que estou fazendo uma boa preparação, bons jogos nessa gira para o Australian Open", disse Monteiro, que espera surpreender, mais uma vez, um dos melhores tenistas do mundo.

"Vou entrar em quadra para dar meu melhor, acreditando na vitória e tentar surpreender mais uma vez como aconteceu ano passado. Aproveitar a oportunidade de jogar meu primeiro Grand Slam, desfrutar, ganhar essa experiência e procurar fazer meu melhor como sempre procuro fazer", finalizou.