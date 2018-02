Cearense Thiago Monteiro perde de virada no Rio Open

21:10 · 20.02.2018 / atualizado às 21:15 por Agência Estado

A situação é inédita para o tênis brasileiro no Rio Open, sendo que no ano passado Monteiro havia avançado às quartas de final ( Foto: Arquivo )

O tênis brasileiro não tem mais representantes na chave de simples do Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira (20), o cearense Thiago Monteiro foi o último representante do País a ser eliminado ao perder para o uruguaio Pablo Cuevas, o número 33 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (12/10) e 6/3, em 2 horas e 40 minutos.

A derrota do número 104 do mundo encerra logo na primeira rodada a participação brasileira no evento de simples do Rio Open. Afinal, na última segunda-feira, Rogério Dutra Silva e Thomaz Bellucci, outros representantes do País na chave, também perderam pela primeira rodada. A situação é inédita para o tênis brasileiro no Rio Open, sendo que no ano passado Monteiro havia avançado às quartas de final.

Agora, porém, parou em Cueva, sofrendo a quarta derrota em quatro duelos com o tenista uruguaio, que na próxima rodada vai enfrentar o português Gastão Elias.

Começo irregular