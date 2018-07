Cearense Thiago Monteiro estreia nesta terça no ATP de Bastad, na Suécia

14:54 · 16.07.2018

Monteiro é o nº 145 do mundo ( Foto: Divulgação )

O tenista cearense Thiago Monteiro, nº 145 do mundo, estreia nesta terça-feira (17) no torneio ATP 250 de Bastad, na Suécia. A competição será disputada no saibro com premiação acima dos 500 mil euros.

Moteiro enfrenta o sueco Elias Ymer, 111º no ranking da ATP, no terceiro jogo da quadra central. "Bom jogo, difícil. Elias gosta de jogar no saibro, tem bons golpes, vai jogar com a torcida a favor dele. Jogarei livre de pressão, solto. Condições aqui favoráveis e vou com tudo, energia alta para passar por esse desafio", disse o tenista cearense.