Cearense Thiago Monteiro estreia nesta segunda-feira contra russo no ATP de Chennai

Thiago Monteiro (Babolat/Fundação Beto Studart). atleta da Tennis Route, do Rio de Janeiro, tem estreia na temporada 2017 marcada já para esta segunda-feira no ATP 250 de Chennai, na Índia, evento sobre o piso rápido com premiação de US$ 447 mil. A competição é de primeiro nível do circuito mundial.

Monteiro, 82º do mundo e segundo melhor do Brasil, encara o russo Daniil Medvedev, de 20 anos, 99º colocado, a partir das 9h35, horário de Brasília, na quadra central: "Não o conheço, sei que é um jovem que vem crescendo, mas estou buscando informações com meu técnico. Venho treinando bem e me adaptando bem às condições para fazer uma boa estreia", disse Monteiro que está acompanhado do técnico Duda Matos.

Marcelo Demoliner, atleta da equipe, joga a chave de duplas com o croata Nikola Mektic e enfrenta a parceria dos indianos Rohan Bopanna e Jeevan Nedunchezihan. O jogo não tem data marcada ainda.

