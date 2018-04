Ceará X Flamengo: Vovô encerra vendas avulsas de ingressos para arquibancada superior

11:27 · 27.04.2018 / atualizado às 13:46

A Arena Castelão terá um grande público neste domingo, quando o Ceará enfrenta o Flamengo, pela 3ª rodada do Brasileirão Série A. O clube anunciou, na manhã desta sexta-feira (27), que encerrou as vendas de ingressos avulsos para arquibancada superior (R$ 50/ R$25). Os outros setores continuam com comercialização normal (arquibancada inferior norte R$ 60/ R$ 30, setor premium R$ 140/ R$ 70, setor especial R$ 80/ R$ 40)

Mas não acabaram as chances de ver o jogo contra o rubro-negro no setor mais barato do estádio. O Ceará entrou mesmo na onda das promoções para fomentar a assinatura do plano de sócios. Desde quinta-feira (26), o time Alvinegro realiza um feirão no Shopping Aldeota, incentivando a torcida a realizar a inscrição nos planos de torcedores. E nesta sexta-feira (27), o apêlo se tornou ainda maior para a assinatura da carteirinha. Segundo o clube, quem aderir a qualquer plano de sócios ganhará de presente um ingresso para acompanhante no jogo Ceará X Flamengo, no setor correspondente à assinatura do plano, inclusive arquibancada superior. O feirão do Alvinegro acontece até este sábado (28).

Já foram vendidos mais de 24 mil ingressos, fora os destinados aos sócios. Na última partida, quase 11 mil sócios assistiram à partida contra o São Paulo. E a expectativa é que o número de sócios presente no estádio ultrapasse 16 mil pessoas. É quase certo que o Vovô terá o maior público do ano na Arena Castelão.