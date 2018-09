Ceará vive expectativa de retorno de jogadores lesionados

16:20 · 17.09.2018 / atualizado às 17:04

Fabinho em duelo contra o Internacional, seu ex-clube. ( Foto: Ceará SC / Divulgação )

Mesmo com sete jogadores passando por tratamento no departamento médico do Ceará, o técnico Lisca tem conseguido extrair o melhor de sua equipe. Nas últimas quatro rodadas, o Vovô conquistou 10 dos 12 pontos disputados.

Com a recuperação de alguns atletas, o treinador do Vovô poderá fortalecer sua equipe para os próximos confrontos na Série A do Brasileirão. "O Fabinho, provavelmente esta semana (será liberado). O João Lucas é um tratamento um pouco mais demorado porque é púbis. Mas, se ele não jogar contra o Grêmio, diante da Chapecoense vai estar liberado".

João Lucas sofreu lesão na vitória do Vovô por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, e, desde então, tem sido substituído por Felipe Jonatan, jovem de 20 anos oriundo das categorias de base do clube.

Jown Cardona, por sua vez, vem ficando de fora das partidas desde o jogo contra o São Paulo, mas deve ser liberado para retornar ao treinos na próxima semana, assim como o atacante Éder Luís.

Preocupação

Diferente dos demais atletas que estão se recuperando no departamento médico, a situação de Reina é a mais delicada. O meia estourou um tendão do adutor durante o treino e o tempo de recuperação é indefinido.

"O Reina vai demorar (para retornar aos treinos)! Nós estamos pesquisando o por quê disso, porque estourar um tendão do adutor é muito raro, ainda mais no treino, em uma bola onde ele esticou a perna", comentou o técnico Lisca.

Sobre o atacante Romário, que vinha voltando de cirurgia no joelho e só fez uma partida pela equipe na Série A, o treinador Alvinegro admite que foi um erro colocá-lo para jogar na derrota para o Bahia. "Romário regrediu. Ele ainda não estava em condições e a gente se precipitou em colocar ele naquele jogo contra o Bahia. Atrapalhou a nós, a ele e ao clube", ressaltou.

Retorno esperado

O meia Wescley, autor de um belo gol no empate por 1 a 1 com o Corinthians ainda no primeiro turno, na Arena Corinthians, passou por uma lesão no joelho e precisou ficar de fora dos gramados por seis meses. Próximo de retornar, o treinador do Vovô não esconde a alegria.

"Wescley já está quase (pronto para retornar aos treinos). Eu rezo todo dia que ele tenha condição (de jogar). É um grande jogador. Tenho conversado com o departamento médico e peço para eles acelerarem o processo porque estamos com urgência. Não adianta querer colocar o jogador só 100%. Faltam só 13 rodadas e nós precisamos permanecer na Série A", finalizou.

O Ceará enfrenta o Grêmio, no próximo domingo (23), pela 26ª rodada rodada da Série A do Brasileirão. A partida está marcada para às 19h, na Arena do Grêmio.