Ceará vende mais de 13 mil ingressos de forma antecipada para jogo contra o Vitória/BA

17:27 · 14.09.2018

Torcida do Ceará deve comparecer em bom número na Arena Castelão ( Foto: JL Rosa )

O Ceará divulgou, no fim da tarde desta sexta-feira (14), a nova parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Vitória/BA, pela 25ª rodada da Série A. Até o momento, foram comercializados 13.533 bilhetes para a partida, que tem início marcado para 16 horas deste sábado (15).

O jogo é considerado crucial para as pretensões do Alvinegro de Porangabuçu na competição, já que a equipe busca a saída da incômoda zona de rebaixamento. Uma vitória simples do Vovô, que hoje ocupa a 18ª colocação com 24 pontos, sobre o rubro-negro baiano, 12º, com 29 pontos, mais uma combinação de resultados, pode tirar o Ceará do Z-4.