Ceará vende ingressos para partida contra Paraná no Castelão

10:42 · 10.10.2017 / atualizado às 11:10

Os ingressos para o duelo decisivo entre Ceará e Paraná, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, começaram a ser vendidos nas lojas oficiais do Alvinegro desde o último sábado. As entradas custam R$30 nas cadeiras inferiores norte, central e sul e R$120 no setor prêmio. Todos os setores terão meia-entrada. A partida está marcada para a próxima terça-feira (17), às 19h30, horário local, na Arena Castelão.

As gratuidades infantis são limitadas a crianças com 12 anos incompletos e o responsável deverá comparecer em uma das Lojas Oficiais (exceto a filial do Centro), portando qualquer documento que comprove a idade da criança.

Já as gratuidades para idosos e militares também são limitadas, e estarão disponíveis um dia antes do jogo, na segunda-feira (16), a partir das 9h, na bilheteria da Arena Castelão.

Confira os pontos de venda:

Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas

Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE