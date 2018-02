Ceará vence, rebaixa o Tiradentes e assume a liderança do Campeonato Cearense

20:57 · 24.02.2018 / atualizado às 22:04

O jogo de abertura da rodada final da primeira fase do Campeonato Cearense era decisivo em partes diferentes da tabela. O Ceará entrava no Presidente Vargas (PV) precisando de uma vitória para assumir provisoriamente a liderança da certame, enquanto o Tiradentes apostava suas últimas fichas contra o rebaixamento nos possíveis três pontos disputados. No duelo, vitória do Alvinegro por 3 a 1, na noite deste sábado (25), com gols de Roberto, Luidy e Arthur. O único gol do mandante foi anotado por Furlan, de pênalti. O Tigre da PM vai jogar a segunda divisão do Estadual, juntamente com o Maranguape, em 2019.

Apesar de atuar pela sexta vez com o time ‘alternativo’ no Estadual devido as participações na Copa do Brasil e Nordestão, o Vovô assume provisoriamente a 1ª posição, com 19 pontos conquistados (5V/1E/2D). Os comandados de Marcelo Chamusca aguardam agora o resultado da partida entre Fortaleza e Ferroviário, neste domingo (25), no PV, para saber se avança como líder para a fase seguinte do Campeonato Cearense.

Apenas o empate interessa ao Ceará, já que qualquer vitória no Clássico das Cores o coloca em 2º lugar. O próximo confronto da equipe é o jogo de ida diante do Atlético/PR, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil.

O jogo

Apesar da importância do confronto, a partida no PV começou bastante truncada. Atuando no 3-5-2, o Tiradentes buscava prender a bola no campo ofensivo, mas não demonstra qualidade para armar as jogadas. Do outro lado, o time ‘alternativo’ do Ceará pecava na precisão dos passes e demonstra um ritmo lento na transição.

O jogo seguia sem grandes chances até os 20 da etapa inicial, quando o Ceará, na sua primeira chegada ao ataque, abriu o marcador. Na ponta direita, Leandro Silva driblou o marcador e cruzou para área, a bola sobrou para Luidy, que achou Arthur no meio, em posição irregular. O centroavante, artilheiro do Vovô em 2018, só escorou para o fundo das redes, anotando seu 6ª gol na temporada, sendo 4 deles no Estadual.

Com o placar favorável, os comandados de Marcelo Chamusca se soltaram mais e logo ampliaram o placar. Em nova jogada construída na troca de passes, Leandro Canhoto toca para Matheus Lira. O meia passa para Roberto, que não acerta a finalização. A bola sobra para Luidy, que bate no canto esquerdo de Fábio Lima, aos 23.

O Alvinegro ainda tentou ampliar aos 43, quando Patrick e Ernandes finalizaram para boas intervenções do goleiro Fabio Lima. Já nos acréscimos, o Tiradentes se lançou ao ataque e Furlan arriscou uma bicicleta, que explodiu na marcação. Na sequência, André Madalena chuta para fora.

Na segunda etapa, o Tigre da PM entrou com uma postura completamente diferente. Já no minuto inicial, Lelê, que entrou ainda no primeiro tempo, é derrubado por Leandro Silva dentro da área. Na penalidade, Furlan bate com estilo e coloca o Tiradentes novamente na partida.

A pressão dos mandantes diminui e o Ceará, com uma triangulação rápida dos seus atletas de ataque, marca o terceiro na partida, aos 10 da etapa final. Felipe Jonathan cruza rasteiro para Roberto, livre de marcação, finalizar para o gol.

Depois do tento, o Tiradentes até tentou reagir, mas esbarrou na grande atuação de Fernando Henrique. O goleiro fez pelo menos três grandes defesas e garantiu o resultado alvinegro. Marcelo Chamusca ainda aproveitou a partida para promover a estreia do colombiano Reina, contratado junto ao Deportivo Pasto (COL) no dia 24 de novembro do ano passado. O meia ajudou na manutenção da posse de bola, mas participou pouco do confronto.

Regulamento

Terminar a primeira fase do Campeonato Cearense nas três primeiras posições oferece vantagens para as equipes no certame. Segundo o regulamento da competição, quem atingir estas colocações disputa três dos cinco jogos da segunda etapa do Estadual com mando de campo favorável. Além disso, vale destacar que o torneio apresenta pontuação geral acumulativa, ou seja, o time melhor colocado garante vantagem em uma eventual final.

Na atual conjuntura, com exceção do Floresta, todas as outras cinco equipes classificadas para a fase seguinte - Fortaleza, Ferroviário, Ceará, Iguatu e Uniclinic - ainda brigam pela definição das três primeiras posições do Estadual.

Ficha Técnica

Tiradentes 1 x 3 Ceará

Competição: 9ª rodada do Campeonato Cearense de Futebol

Data: 24/02/2018

Horário: 19 horas

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza/CE

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães/CE

Assistentes: Renan Aguiar/CE e Anderson Farias/CE

Gol: Arthur - 20´/1º T (0-1); Luidy - 23´/1º T (0-2); Thiago Furlan - 02´/2º T (1-2); Roberto - 10´/2ºT (1-3)

Tiradentes: Fábio Lima; André Madalena, Tony Belém, Carlos Alberto e Kelvin; Zé Augusto, Douglas, Patuta (Taylan) e Romarinho (Lelê); Matheus (André Cassaco) e Thiago Furlan. Técnico: Danilo Augusto

Ceará: Fernando Henrique, Felipe Jonatan, Patrick, Bruno Pires e Leandro Silva; Ernandes, Matheus Lira (Rafael Pereira) e Leandro Canhoto (Reina); Luidy (Douglas Coutinho), Arthur e Roberto. Técnico: Marcelo Chamusca