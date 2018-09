Ceará vence o Vitória e deixa zona de rebaixamento

17:57 · 15.09.2018 / atualizado às 21:20

O Ceará, enfim, saiu da zona de rebaixamento da Série A. Jogando na Arena Castelão, neste sábado (15), o Vovô bateu o Vitória/BA por 2 a 0 com gols de Calyson e Samuel Xavier e assumiu a 15ª posição com 27 pontos somados, chegando ao quinto jogo de invencibilidade no certame, após triunfos sobre Flamengo, Corinthians, além de empate com o América/MG.

Agora o time de Porangabuçu torce por empates ou derrotas de dois times de quatro que entram em campo até segunda-feira (Sport, Vasco, Botafogo e Chapecoense).

O resultado na 25ª rodada também evidencia a grande fase alvinegra no returno do Campeonato Brasileiro, que tem o 4º melhor desempenho do torneio com 11 pontos somados em 5 partidas, estando a duas sem ter a defesa vazada. O próximo compromisso do Vovô é diante do Grêmio, em Porto Alegre/RS, no domingo (23). A partida acontece às 11h.

Já para o rubro-negro baiano, a derrota interrompe uma sequência de quatro partidas sem derrotas no Brasileirão sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani. O Vitória/BA agora tenta se recuperar contra o Botafogo, no Barradão/BA, às 18h. O confronto também acontece no próximo domingo (23).

O jogo

O Vovô começou de forma diferente ao que vinha fazendo nas partidas anteriores dentro de casa. Esperou mais o Vitória e tentou aproveitar as oportunidades em erros de passe do adversário.

E foi dessa forma que criou jogadas de perigo. Aos 17 minutos, Juninho Quixadá fez bela jogada e chutou colocado. A bola passou raspando a trave de Ronaldo.

O lance de perigo prenunciava que o Vovô chegaria ao seu gol. E ele veio na primeira jogada da grande noite de Samuel Xavier. Ele interceptou o passe de Aderlan e cruzou na medida para Calyson empurrar para o gol. Após isso, o Vovô passou a controlar o jogo e quase ampliou com Leandro Carvalho.

Na segunda etapa, o time de Lisca continou esperando o adversário, que cedeu os espaços necessário. Logo aos 5 min, Leandro Carvalho deu passe espetacular para a conclusão ainda melhor de Samuel Xavier, 2 a 0.

Com a vantagem construída, o Vovô viu o adversário crescer e assustar com duas bolas na trave. Arthur ainda teve chance de marcar duas vezes, mas chutou por cima na primeira e mandou na trave na segunda.

Ficha Técnica

Ceará 2x0 Vitória

Competição: 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 15/09/2018

Horário: 16h

Local: Arena Castelão, na capital cearense.

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

Gols: Calyson - 28´/1º T (1-0) e Samuel Xavier - 03´/2º T (2-0)

Cartões amarelo: Jeferson (V), Aderllan (V), Samuel Xavier (C) e Luiz Otávio (C)

Cartão vermelho: Nenhum

Ceará: Everson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Juninho Quixadá; Calyson (Brock), Arthur (Pedro Ken) e Leandro Carvalho. O treinador é Lisca.

Vitória: Ronaldo; Jeferson; Ramon, Aderllan e Fabiano; Rodrigo Andrade, Léo Gomes e Marcelo Meli; Neilton (André Lima), Bryan (Rhayner) e Léo Ceará. O técnico é Paulo César Carpegiani.

Público pagante: 31.502

Não pagante: 634

Público total: 32.136

Renda: R$ 399.507,00