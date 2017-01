Ceará vence Mogi Mirim/SP e avança para terceira fase da Copinha

16:58 · 11.01.2017 / atualizado às 17:17

Com a vitória desta quarta, o Vovô agora acumula três triunfos em quatro jogos dentro da competição ( Foto: Bruno Riganti )

O Ceará está na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. Após se classificar como líder do Grupo 19, com sete pontos em três jogos, o Vovô voltou a vencer na tarde desta quarta-feira (11), ao bater o Mogi Mirim por 2 a 1, no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra/SP. Os gols do Alvinegro foram anotados por Filipe e Rafinha ainda na primeira etapa. Já no segundo tempo, o clube paulista diminuiu com Paim de pênalti.

Desta maneira, o Ceará agora aguarda o vencedor do confronto entre Internacional/RS e Taboão da Serra/SP, que acontece ainda nesta quarta, às 20h (de Fortaleza), para conhecer seu adversário na terceira fase do torneio nacional.

O próximo compromisso do Vovô acontece na sexta-feira (13), ainda sem local e horário definidos.