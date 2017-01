Ceará vence Luverdense e se classifica na Copa São Paulo

17:45 · 06.01.2017 / atualizado às 17:53

Com uma rodada de antecedência, o Ceará está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Nesta sexta-feira (6), atuando no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra/SP, o Vovozinho bateu o Luverdense por 2 a 0, com gols de Arthur e Brunão. O resultado garantiu, pelo menos, a segunda vaga da chave, já que na outra partida do Grupo 19 Taboão/SP e Madureira apenas empataram em 2 a 2.

Desta maneira, a equipe cearense agora lidera de forma isolada a sua chave com seis pontos em dois jogos. Em seu próximo compromisso, ainda pela fase de grupos, o Ceará encara o vice-lider e dono da casa Taboão da Serra, que possui quatro pontos. O Vovozinho joga por um simples empate para confirmar sua liderança. O confronto ante o time paulista acontece domingo (8), às 15h (de Fortaleza).

Na segunda fase, o líder do Grupo 19 encara o segundo lugar do Grupo 20. O posto está sendo disputado por Mogi Mirim/SP, São José dos Campos/SP e Aimoré/SP. O Internacional/RS, com 100% de aproveitamento, lidera a chave. O Colorado espera o segundo colocado do Grupo 19 no mata-mata.