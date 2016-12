Ceará tem vantagem sobre o Fortaleza em nova pesquisa de número de torcedores

08:51 · 26.12.2016 / atualizado às 07:54 · 27.12.2016

Ceará foi a que mais cresceu no Nordeste, subindo da 6ª para a 3ª posição ( Foto: Arquivo )

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas traz mais uma polêmica ao futebol cearense. Ele aponta a torcida do Ceará com mais de meio milhão de torcedores que a do Fortaleza. O Alvinegro tem também a terceira maior do Nordeste e a 15ª maior do Brasil, com 1,1% da população nacional. A do Leão é a 16ª, com 0,8%.

A pesquisa publicada pelo jornal O Globo ouviu mais de 10 mil torcedores pelo Brasil. Foram mais de 23 estados ouvidos no levantamento. Como era de se esperar, Flamengo, Corinthians e São Paulo são os que lideram os números. Porém, outro dado chama atenção: 40 milhões de brasileiros (19,5%) não torcem por time algum.

Veja abaixo a projeção de torcida absoluta de cada clube divulgado a partir da estimativa oficial da população brasileira, atualizado pelo IBGE em 30 de agosto de 2016. A margem de erro da pesquisa não foi divulgada.

1º) Flamengo – 16,2% (33.385.191)

2º) Corinthians – 13,7% (28.233.156)

3º) São Paulo – 7,4% (15.250.025)

4º) Palmeiras – 5,8% (11.952.723)

5º) Vasco – 4,6% (9.479.745)

6º) Cruzeiro – 4,0% (8.243.257)

7º) Grêmio – 3,5% (7.212.850)

8º) Santos – 3,1% (6.388.524)

9º) Atlético-MG – 2,8% (5.770.280)

10º) Inter – 2,7% (5.564.198)

11º) Bahia – 2,0% (4.121.628)

12º) Botafogo – 1,7% (3.503.384)

13º) Fluminense – 1,6% (3.297.302)

14º) Sport – 1,3% (2.679.058)

15º) Ceará – 1,1% (2.266.895)

16º) Atlético-PR – 0,8% (1.648.651)

16º) Fortaleza – 0,8% (1.648.651)

16º) Vitória – 0,8% (1.648.651)

19º) Coritiba – 0,7% (1.442.570)

19º) Santa Cruz – 0,7% (1.442.570)

Outros times – 5,1% (10.510.153)

Sem clube – 19,5% (40.185.879)