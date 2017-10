Ceará tem rodada perfeita com vitória e tropeços de rivais abaixo na tabela

21:16 · 14.10.2017 / atualizado às 22:18

Somar três pontos na jornada árdua rumo à Série A do Brasileirão é é digno de comemoração por si só, mas quando os três pontos vêm acompanhados de tropeços dos rivais na luta pelo acesso, pode-se dizer que a rodada foi muito boa.

E foi o que aconteceu nessa 29ª rodada da Série B. O time de Porangabuçu bateu o Oeste fora de casa, por 1 a 0, e conseguiu abrir 4 pontos de diferença dentro do G-4. Além de ter tirado pontos de um rival direto, o Vovô viu o Juventude ser derrotado dentro de casa para o Londrina, e o Vila Nova ficou no 0 a 0 com o Goiás.

Com isso, o Alvinegro conseguiu pelo menos uma rodada a mais dentro do G-4 independente dos resultados da próxima jornada. Tudo isso faltando apenas 9 jogos para o fim da Série B.

Agora, o Ceará vai para Arena Castelão enfrentar o Paraná, na terça-feira (17), às 19h30, em outra final em busca do acesso. O Oeste enfrenta o ameaçado Santa Cruz, fora de casa, no mesmo dia. O Vila Nova pega o Criciúma fora de casa.

Ingressos

Para a partida em casa, na terça-feira (17), a diretoria Alvinegra já colocou ingressos à venda nas lojas oficiais do clube.

Veja valores