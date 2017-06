Ceará tem quatro desfalques para partida contra o Luverdense

17:02 · 14.06.2017 / atualizado às 17:10

Único que não atuará diante do Luverdense em função de estar suspenso, volante Raul é baixa significativa para o técnico Givanildo Oliveira ( Foto: JL Rosa )

O departamento médico do Ceará noticiou, nessa quarta-feira (14), as situações do zagueiro Luiz Otávio e dos atacantes Lelê e Élton. Todos os três atletas estão fora do próximo embate do Alvinegro, ante a equipe do Luverdense, na sexta (16), às 20h30, na Arena Castelão, em partida válida pela oitava rodada da Série B do Brasileirão.

A situação de Luiz Otávio foi detectada por meio de ressonância magnética. Foi constatada lesão de grau 1 no adutor da coxa esquerda. O zagueiro terá sua situação reavaliada no domingo.

Já o centroavante Élton prossegue tratamento fisioterápico e está fora da partida diante do Luverdense. O atacante Lelê está realizando o trabalho de transição desde a última segunda (12), mas ambos ainda não têm previsão de regressar aos gramados.

O Ceará também não poderá contar com o volante Raul, que levou seu terceiro cartão amarelo no duelo diante do Santa Cruz e, portanto, está suspenso.