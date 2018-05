Ceará tem a segunda melhor renda no início da Série A

14:56 · 09.05.2018 / atualizado às 15:23

O Ceará, que ainda não conquistou nenhuma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é dono da segunda melhor renda de bilheteria do campeonato nacional.

No empate contra o São Paulo, pela segunda rodada, o Vovô arrecadou R$ 475.878,77, com o público total de 30.186. Enquanto isso, na derrota de 3 a 0 para o Flamengo, na rodada seguinte, o lucro foi de R$ 1.124.873,57, com 52.952 torcedores. No total, o time de Porangabuçu teve média de público de mais de 41 mil espectadores.

Com receita líquida de R$1.611.630,34 em duas partidas, o Alvinegro cearense fica atrás somente do atual campeão brasileiro, Corinthians, que já garantiu R$ 2.679.550,49 de renda.

Veja a lista completa por arrecadação líquida:

1º Corinthians: R$ 2.679.550,49

2º Ceará: R$ 1.611.630,34

3º Palmeiras:R$ 1.367.117,59

4º Internacional: R$ 1.057.219,39

5º São Paulo: R$ 659.404,19

6º Flamengo: R$ 592.968,81

7º Grêmio: R$ 535.997,14

8º Cruzeiro: R$ 534.095,67

9º Atlético-MG: R$ 422.037,12

10º Paraná: R$ 405.390,47