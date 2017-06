Ceará surpreende Brasil de Pelotas, vence por 3x2 e se recupera na Segundona

19:04 · 10.06.2017 / atualizado às 20:14

Repleto de desfalques e jogando fora de casa, o Ceará se recuperou na Série B e venceu o Brasil de Pelotas neste sábado (10) por 3x2, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas. Os gols do Alvinegro foram anotados por Arthur, Rafael Pereira e Rafael Carioca, enquanto o time gaúcho marcou com o estreante Lincom, em duas oportunidades.

O roteiro da partida parecia muito bem definido pelas equipes. Donos da casa e invictos a quatro partidas, o Brasil de Pelotas prometia pressionar o Vovô no começo do jogo. No entanto, quem abriu o marcador foi o Alvinegro. Aos 5, Felipe Menezes cobrou escanteio na cabeça de Rafael Pereira, que desviou para o gol e colocou a bola no fundo das redes.

O lance esfriou o ímpeto dos xavantes, que não conseguiram criar grandes chances ao longo do primeiro tempo. Com uma defesa bem postada e o volante Raul fazendo grande exibição, o Ceará segurou o resultado nos 45 minutos iniciais.

Na volta do intervalo, o time gaúcho retornou com uma proposta ainda mais agressiva, mas esbarrou no inspirado Everson, que fez ao menos dois milagres embaixo das traves. Quando a equipe estava novamente pressionada, Cametá acertou lindo passe de primeira, aproveitando o cochilo da marcação gaúcha e lançou Arthur, que acertou um lindo chute, ampliando o marcador.

O tento fez o Brasil de Pelotas reagir e os xavantes passaram a dominar as ações no jogo. Estreante da noite, Lincolm resolveu disputar o protagonismo da partida e marcou duas vezes. O primeiro foi de cabeça, sem chances para o goleiro Alvinegro, que havia feito outra grande defesa no lance anterior. Já o de empate saiu aos 35, após receber livre de marcação, driblar Everton e só mandar para o gol vazio.

Quando tudo se encaminhava para um jogo de ataque contra defesa, eis que surge Rafael Carioca. O volante recebeu no meio de campo e, de muito longe, mandou um chutaço, sem chances para o goleiro Martini, aos 45 minutos do segundo tempo. O golaço decretou a vitória alvinegra no Bento de Freitas.

Ausência do Magnata

Quando a escalação do Ceará foi anunciada para o confronto, a ausência de um jogador chamava a atenção: Magno Alves. O atacante, titular absoluto de Givanildo Oliveira, aparecia no banco de reservas enquanto o jovem centroavante Arthur, 19 anos, estava escalado na linha de frente do Alvinegro com Roberto.

Antes da bola rolar, Givanildo explicou que a sequência de jogos foi determinante para a ausência do Magnata. "Nós tivemos uma conversa no almoço e ele afirmou que não tinha condições de jogo, por conta do desgaste físico", relatou o treinador. A troca inesperada foi positivia, já que Arthur marcou um dos gols da vitória cearense.

Próximos confrontos

O resultado colocou o Ceará na 6º colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. O Vovô retorna ao Castelão na próxima terça (13), para enfrentar o Santa Cruz pela sétima rodada da Série B. O jogo está marcado para as 21h30. No mesmo dia e horário, o Brasil de Pelotas, que caiu para a 11º posição e permance com 8 pontos, vai encarar o Luverdense na Arena Pantanal.