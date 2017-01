Ceará se apresenta amanhã à tarde com portões abertos para o torcedor

18:46 · 01.01.2017 / atualizado às 20:13

O técnico Gilmar Dal Pozzo foi apresentado no Ceará no dia 6 de dezembro ( JL ROSA )

Com portões abertos para a torcida, o Ceará se apresenta amanhã à tarde no Vovozão para a sua pré-temporada, visando a estreia no Estadual no dia 18, contra o Maranguape. Será o início de trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo, assim como os dois novos integrantes da comissão técnica: o preparador físico Daniel Sampaio Azambuja e o fisiologista Giovanni Ramirez.

Já quanto ao grupo de jogadores, será formado por 10 caras novas e 15 remanescentes. Foram contratados os zagueiros Rafael Pereira e Luiz Otávio, os laterais Everton Silva (D) e Romário (E), os volantes Jackson Caucaia, Diones e Matheus Trindade, o meia Ricardinho e os atacantes Magno Alves e Douglas Baggio. Para fechar o grupo, o Ceará ainda contratará um lateral-esquerdo e um meia.

Permaneceram para 2017 os goleiros Éverson, Lauro e Diego, os zagueiros Valdo e Sandro, o lateral-direito Tiago Cametá, os volantes Richardson, Raul, João Marcos e Piauí, o meia Felipe Menezes e os atacantes Rafael Costa, Alex Amado e Lelê.