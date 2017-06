Ceará sai na frente, sofre virada do Santa Cruz e não chega ao G4

23:38 · 13.06.2017 / atualizado às 23:50

Pela sétima rodada da Série B, na Arena Castelão, o Ceará saiu na frente com Pedro Ken, mas sofreu a virada no segundo tempo e terminou derrotado por 3 a 1, ficando na oitava colocação. Com gols de Léo Lima, Bruno Paulo e Ricardo Bueno, o Santa Cruz, que estava com treinador interino após demissão de Vinícius Eutrópio, conseguiu reabilitação no campeonato e chegou ao quarto lugar.

A próxima partida do Alvinegro de Porangabuçu no campeonato será novamente em casa, na Arena Castelão, sexta (16), às 20h30, ante o Luverdense. Já os corais do Santa Cruz terão como adversário o Internacional, dia 17, no Arruda, às 16h30.

Bom primeiro tempo

Logo no começo da partida, a primeira jogada dava mostras de que o Ceará teria uma noite promissora pela frente. O torcedor mal sabia como seria o desfecho. Aos dois minutos, quando Romário recebeu na linha de fundo e rolou para Magno Alves, de letra, quase abrir o placar para o Vovô.

O Magnata, poupado diante do Brasil de Pelotas, levava perigo. Ao receber pela esquerda, o experiente atacante limpou a marcação do zagueiro Jaime e finalizou para o goleiro Júlio César realizar grande defesa.

O Vovô era muito superior no primeiro tempo. Tantou martelou que chegou ao gol. Aos 27 minutos, em escanteio vindo da esquerda, a bola sobrou para Pedro Ken finalizar sem chances para Júlio César. Foi o primeiro tento do jogador com a camisa do Vovô.

Virada do Santa

A partir dos 16 minutos da etapa final o pesadelo da torcida alvinegra se iniciava. Em jogada trabalhada com André Luís, a bola sobrou para o experiente e rodado Léo Lima finalizar por cobertura de Éverson. Minutos depois foi a vez de Bruno Paulo receber fora da área, sem marcação alguma, e finalizar no ângulo do arqueiro alvinegro. Um golaço para os pernambucanos e virada no marcador.

Ainda daria tempo para Ricardo Bueno fazer o terceiro em uma bela jogada de Augusto, que aplicou um drible da vaca em Raul e rolou para o centroavante apenas empurrar para as redes. 3 a 1 no placar e G4 conquistado para o Santa Cruz.