Ceará realizará evento alusivo ao Dia das Mães

20:23 · 04.05.2018

O Ceará realizará o “Por Dentro do Vozão especial Dia das Mães”,

O Ceará realizará um evento especial do “Por Dentro do Vozão" alusivo ao Dia das Mães. O clube levará 15 Sócios-torcedores com as respectivas mães para dentro da história do clube na manhã do sábado, 12/05.

Na ocasião, os contemplados terão oportunidade de conhecer todas as dependências do Alvinegro, em Porangabuçu. No roteiro, estão programadas visitas à sala do Conselho Deliberativo, centro cultural, hotel, sala de preleção, academia, vestiários, sala de imprensa, departamento médico e ao gramado do Estádio Vovozão. No final da visitação, será realizado um bate-papo entre os participantes, diretoria e atletas do Vovô.

A promoção é exclusiva para torcedores oficiais. Se você aderiu ao programa Sou Mais Ceará, renovou seu plano ou se já for sócio adimplente, poderá participar normalmente.

Para participar, faça login no site oficial do clube e clique na aba de promoções. Em seguida, cadastre-se na promoção e aguarde o resultado. O sorteio acontecerá na quinta-feira, 10/05 e será divulgado em todas as redes sociais do Ceará e do Sou Mais Ceará.

Regulamento:

- O sorteado não poderá transferir a experiência para outra pessoa;

- Promoção exclusiva para torcedores oficiais adimplentes.

- Para participar da promoção, você deverá se cadastrar no site oficial do clube e se cadastrar na promoção;

- Compartilhar a promoção nas redes sociais;

- O Sorteio será realizado na quinta-feira, 10/05;