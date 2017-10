Ceará realiza programação especial para Dia das Crianças nesta quinta, 12

11:12 · 11.10.2017 / atualizado às 18:31

O Ceará Sporting Club irá realizar uma programação especial na manhã desta quinta-feira, 12, a partir das 9 horas, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento será realizado no ginásio localizado na sede do clube, em Porangabuçu e contará com a presença do mascote do time, das vovozetes, além da distribuição de lanches e brinquedos. Os portões serão abertos aos torcedores e seus filhos, que ainda serão presenteados em uma manhã de festa.

Confira a programação:

Dia das Crianças Alvinegro

Data: 12/10 (quinta-feira);

Local: Ginásio do Vozão (Entrada pela Rua Major Weyne);

Horário: a partir das 9 horas;

Entrada gratuita.