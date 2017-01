Ceará pode ter mudança na lateral-direita para jogo contra o América/MG

18:24 · 24.01.2017 / atualizado às 18:26

Tiago Cametá pode voltar ao time titular do Ceará ( Foto: Helene Santos )

O Ceará segue se preparando para a estreia na Primeira Liga, nesta quinta-feira (26), às 18h15 (horário de Fortaleza) no Estádio Independência, contra o América/MG e pode ter uma novidade na equipe, em relação ao jogo contra o Fortaleza no último domingo. No treino desta terça-feira, o técnico Gilmar Dal Pozzo testou Tiago Cametá na vaga de Everton Silva, dando a entender a possível alteração na lateral-direita.

O restante do time deve ser a mesmo que iniciou o Clássico-Rei, inclusive com a permanência do atacante Lelê, que foi expulso por simular um pênalti e foi punido com multa pelo Alvinegro de Porangabuçu. Desta forma, o Vovô deve começar a partida contra o Coelho com a seguitne formação: Éverson, Tiago Cametá, Sandro, Rafael Pereira e Lucas; Jackson Caucaia, Richardson e Felipe Menezes; Magno Alves, Lelê e Douglas Baggio.